Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Ворог продовжує терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини. Протягом минулої доби армія РФ обстріляла щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні, близько 5:00 ранку, ворог обстріляв Куп'янський район. У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок", - зазначив він.

За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. На місці працюють рятувальники.

У селі Курилівка обстрілом пошкоджені будівлі сільгосппідприємства. Сталася масштабна пожежа.

Крім того, зранку ворог обстріляв селі Стрілеча Харківського району. Поранені 2 цивільних людей. Жінка госпіталізована, чоловік отримав медичну допомогу на місці.

За словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Куп'янську обстрілами пошкоджено будівлю медичного закладу, об'єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам'ятники на цвинтарі.

У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини.

Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років.

У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Вона отримала медичну допомогу на місці.

У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

Нагадаємо, протягом доби 18 лютого російська армія обстрілювала Куп'янський та Чугуївський райони Харківської області, внаслідок чого є загиблий та постраждалі.