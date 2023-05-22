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Армія РФ обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області

Армія РФ обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 75 ударів ворог завдав по 16 населеним пунктам. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог продовжив бити по цивільній інфраструктурі області, здійснивши 75 обстрілів за добу по 16 населеним пунктам.

"Рашисти вгатили авіацією по Новоданилівці, двічі атакували з БПЛА Степове, з РСЗВ Гуляйполе та Преображенку, нанесли 70 артударів по Новоандріївці, Малій Токмачці, Червоному, Малинівці, Степовому, Кам'янському", - зазначив Малашко.

Він додав, що внаслідок ворожих атак є руйнування приватних будинків, господарчих будівель, пошкодження автівок.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Автор:
Світлана Манько