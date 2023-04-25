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Армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Харківщини: загинула одна людина

Армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Харківщини: загинула одна людина
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба Харківської ОВА

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини та завдала ударів по прикордонних та прифронтових населених пунктах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби під вогнем окупантів перебувало щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.

Зокрема, Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.

Синєгубов повідомив, що внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп’янського району загинула 60-річна жінка.

Також під мінометним вогнем ворога перебувало місто Вовчанськ Чугуївського району. Там обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань.

Крім того, триває гуманітарне розмінування Харківської області. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, напередодні ворог продовжував завдавати ударів по районах прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Автор:
Світлана Манько