Армія РФ обстріляла 20 населених пунктів Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 17 червня 96 ударів ворог завдав по 20 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Окупанти завдали удару по 20 містам і селам області, здійснили 96 обстрілів з різних видів озброєння", - зазначив він.

Очільник області уточнив, що 4 атаки з БПЛА ворог здійснив по Гуляйпільському, Чарівному, 8 обстрілів з РСЗВ по Степовому, Новоіванівці, Новодарівці, 84 удари з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах.

Під час обстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.

Як зауважив Малашко, за добу надійшло 5 повідомлень про пошкодження будинків та автівок місцевих жителів.

Нагадаємо, напередодні під вогнем загарбників опинилися 20 населених пунктів Запорізької області. Тоді за добу додалося ще 15 зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури.