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Армія РФ обстріляла 21 населений пункт Запорізької області: є постраждалі

Армія РФ обстріляла 21 населений пункт Запорізької області: є постраждалі
Фото Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За йогго словами 99 ударів витримав 21 мирний населений пункт області: 89 артобстрілів, 7 з РСЗВ, 2 авіаційні та 1 з БПЛА.

Під вогнем знову опинилося Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка.

Зафіксовані нові руйнування цивільної інфраструктури.

Крім того, через російську агресію в Комишувасі поранено родину: жінку 1952 року народження та чоловіка 1982 р.н.

А в Степовому травмований чоловік 1957 року народження.

Нагадаємо, загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Людей вивозять до Кирилівки та Бердянська.

Вивіз буде організовано з населених пунктів Тимошівка, Смирново, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати, Розівка.

Усі вони розташовані в межах 50-70 км від лінії фронту.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що під виглядом надуманої "евакуації"  з території Запорізької області окупанти готують реальні провокації. Не менш реальною є і гуманітарна катастрофа, спричинена хворою фантазією рашистів.

Автор:
Світлана Манько