- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Армія РФ обстріляла 21 населений пункт Запорізької області: є постраждалі
Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За йогго словами 99 ударів витримав 21 мирний населений пункт області: 89 артобстрілів, 7 з РСЗВ, 2 авіаційні та 1 з БПЛА.
Під вогнем знову опинилося Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зафіксовані нові руйнування цивільної інфраструктури.
Крім того, через російську агресію в Комишувасі поранено родину: жінку 1952 року народження та чоловіка 1982 р.н.
А в Степовому травмований чоловік 1957 року народження.
Нагадаємо, загарбники планують "тимчасово перемістити" близько 70 тисяч мешканців з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту у Запорізькій області. Людей вивозять до Кирилівки та Бердянська.
Вивіз буде організовано з населених пунктів Тимошівка, Смирново, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати, Розівка.
Усі вони розташовані в межах 50-70 км від лінії фронту.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що під виглядом надуманої "евакуації" з території Запорізької області окупанти готують реальні провокації. Не менш реальною є і гуманітарна катастрофа, спричинена хворою фантазією рашистів.