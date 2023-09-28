Армія РФ обстріляла 27 населених пунктів Запорізької області: є руйнування та постраждалі

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 27 вересня ворог здійснив 148 ударів по 27 населених пунктах. Через російську агресію одна людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 125 артилерійських ударів прийшлося по території Залізничного, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Темирівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Приморського та інших прифронтових міст та сіл.

Також зафіксовано 9 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Оріхова, Роботиного й Малої Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоданилівки, Полтавки, Ольгівського, Новодарівки, П'ятихаток та Малих Щербаків, а також 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному й Новоданилівці.

Як повідомив очільник області, внаслідок удару ворожого РСЗВ поранення отримав 23-річний житель Новояковлівки – його доправлено до лікувальної установи.

Крім того, за добу надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби 26 вересня завдали 130 удари по 27 містах та селах у Запорізькій області. Внаслідок російської агресії загинув 66-річний житель Оріхова.