Армія РФ обстріляла 27 населених пунктів Запорізької області: загинула жінка

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 22 вересня ворог здійснив 86 ударів по 27 населених пунктах. Внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, зафіксовано 4 РСЗВ-обстріли Малих Щербаків та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак Мирівки, Петрівського, Новоандріївки та Білогір'я, ракетний удар по Юрківці, також ворог вгатив 4 авіаційними снарядами по Роботиному та Оріхову.

72 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, а також інших міст та сіл на лінії вогню.

Як зазначив Малашко, внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова.

Крім того, за добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Напередодні внаслідок артобстрілу по Оріхову було поранено 75-річну жінку – її доправлено до лікувальної установи. Тоді ворог завдав 86 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області.