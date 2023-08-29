Армія РФ обстріляла 30 населених пунктів Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 28 серпня ворожа армія завдала 91 удар по 30 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Військовослужбовці РФ атакували з БПЛА Чарівне, Малинівку й Левадне, здійснили чотири РСЗВ-обстріли по Залізничному, Ольгівському, Темирівці та Полтавці, під ракетним ударом опинилися Кирпотине та Оленівка", - зазначив Малашко.

Крім того, за минулу добу окупанти завдали 83 артилерійські удари по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Преображенки, Щербаків, Роботиного, Лугівського, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл.

Як уточнив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

За словами Малашко, ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди. За добу зафіксовано 49 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ за добу 27 серпня 104 рази відкривала вогонь по території Запорізької області. Також військовослужбовці РФ нанесли вісім авіаударів по Роботиному.