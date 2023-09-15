Армія РФ обстріляла 31 населений пункт Запорізької області: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 14 вересня ворог завдав 118 ударів по 31 населеному пункту.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Новоіванівці, Успенівці, Новодарівці, Чарівного, Левадного, Роботиного, Малих Щербаків та Лук'янівського, 6 авіаударів по Оріхову, а також 9 БПЛА-атак по Трудовому, Малим Щербакам, П'ятихатках та Малинівці.

94 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Білогір'я, Темирівки, Ольгівського, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Степового, Плавнів, Павлівки, Лобкового й Кам'янського.

Внаслідок артилерійського удару по Преображенці поранення отримав 34-річний чоловік – його госпіталізовано.

Також за добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Напередодні армія РФ завдала 153 удари по 3129 населеному пункту Запорізької області.