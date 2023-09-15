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Армія РФ обстріляла 31 населений пункт Запорізької області: в ОВА розповіли про наслідки
Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 14 вересня ворог завдав 118 ударів по 31 населеному пункту.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, ворог здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Новоіванівці, Успенівці, Новодарівці, Чарівного, Левадного, Роботиного, Малих Щербаків та Лук'янівського, 6 авіаударів по Оріхову, а також 9 БПЛА-атак по Трудовому, Малим Щербакам, П'ятихатках та Малинівці.
94 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Білогір'я, Темирівки, Ольгівського, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Степового, Плавнів, Павлівки, Лобкового й Кам'янського.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внаслідок артилерійського удару по Преображенці поранення отримав 34-річний чоловік – його госпіталізовано.
Також за добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.
Напередодні армія РФ завдала 153 удари по 3129 населеному пункту Запорізької області.