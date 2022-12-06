Армія РФ обстріляла будівлю Херсонського водоканалу. Одна людина загинула

Російські війська 6 грудня завдали удару по будівлі Херсонського водоканалу, в результаті обстрілу там виникла пожежа.

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Про це повідомили заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко та пресслужба Херсонської міської ради.

Снаряди також влучили і в житлові будинки, розташовані поряд. За попередньою інформацією, загинув один працівник підприємства. Рятувальники прибули на місце для ліквідації пожежі.

Зазначимо, з 20 листопада по 4 грудня (на 14:00) в Херсоні було зафіксовано 169 "прильотів", загинуло за цей час загалом 19 людей, а ще 39, з яких одна дитина, постраждали.

5 грудня під ворожим вогнем також опинилися житлові квартали Херсона. Російські снаряди поцілили в будинки херсонців та іншу цивільну інфраструктуру міста.