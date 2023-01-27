Армія РФ обстріляла Часів Яр — дві людини загинули

Окупаційні війська Російської Федерації 27 січня обстріляли місто Часів Яр Донецької області. Внаслідок атаки дві людини загинули і щонайменше п'ятеро дістали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Росіяни відкрили вогонь близько 9-ї ранку, обстріл тривав півтори години. Окупанти пошкодили з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки.

Крім того, зафіксовали обстріли по Авдіївці, Торецьку, Олександрополю та Богоявленці. Зокрема, в Авдіївці росіяни близько 9 ранку обстріляли центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували Гради з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не надходила.

"Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ. Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється", — додав Кириленко.

Нагадаємо, в ході постійних обстрілів в Донецькій області російські війська 22 грудня також атакували Часів Яр. Тоді одна людина загинула, дві було поранено, також пошкоджено будинки. Всього по місту прилетіло близько 15 снарядів.

Крім того, масштабна трагедія сталася в місті влітку. Тоді окупати вбили 48 людей ударом по будинку. Рятувальники декілька днів розбирали завали.