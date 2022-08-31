Армія РФ обстріляла центр Краматорська: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

У ніч проти середи, 31 серпня, російські окупанти завдали удару по центру Краматорська Донецької області. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені.

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Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

За його словами, внаслідок ворожого удару є поранені. Дані уточнюються.

"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з'ясовувати наслідки чергового терору", – зазначив Гончаренко.

Зазначимо, армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 31 серпня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район, який окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії.