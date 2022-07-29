Армія РФ обстріляла центр Харкова

Зранку 29 липня армія країни-агресора РФ вкотре обстріляла Харків. Росіяни влучили у двоповерховий будинок і вищий навчальний заклад.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"О 4:09 два "прильоти". Обидва у центральну частину міста. В одному випадку влучання у двоповерховий будинок. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей", - зазначив Терехов.

Також ворог поцілив у будівлю одного із вищих навчальних закладів міста.

"Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає. Сподіваюся, що й не буде", - додав мер Харкова.

Нагадаємо, вночі 28 липня російські війська два рази підряд атакували Харків. Загарбники запустили по місту ракети С-300.