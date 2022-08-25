Армія РФ обстріляла чотири райони Дніпропетровської області

В ніч на 25 серпня російська окупаційна армія обстріляла чотири райони Дніпропетровської області - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього 2 роки! Усі у лікарні", - зазначив він.

Крім того, тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя 22 людей, з-поміж них двоє хлопчиків - 6 та 11 років, які гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

Також Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

Криворізький район обстрілювали російські "Урагани" та "Смерчі". Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла.

Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені.

"На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили", - повідомив Резніченко.

Зазначимо, армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. 24 серпня окупанти накрили вогнем три райони - Дніпровський, Нікопольський та Криворізький.