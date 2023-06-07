Армія РФ обстріляла чотири райони Харківщини

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під вогнем окупантів перебували Сотницький Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Синельникове, Стариця, Вовчанськ, Уди, Зарічне, Печеніги, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший та інші населені пункти.

Як повідомив Синєгубов, постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Також вчора близько 17:45 ворог знову обстріляв аміакопровід у Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля села Масютівка.

Станом на зараз результати проведення замірів показують, що у населених пунктах Куп'янського району аміак в повітрі відсутній.

Нагадаємо, минулий обстріл трубопроводу з аміаком у Купʼянському районі росіяни здійснили 5 червня. Тоді сталася розгерметизація.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки.

Пізніше чиновник уточнив, що обстрілу зазнав аміакопровід "Тольятті-Одеса" – витік аміаку становив 134 тонни.

Зауважимо, напередодні ворог з артилерії, мінометів обстрілював населені пункти області та завдав ракетного удару по Харкову.