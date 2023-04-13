Армія РФ обстріляла чотири райони Харківщини: дві людини загинули

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки. В селі Івашки - приватний будинок та трактор.

У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.

За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні.

Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами.

Також у області триває розмінування. За добу піротехніки знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, окупаційні сили Російської Федерації протягом доби 11 квітня атакували прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно.