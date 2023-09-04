Армія РФ обстріляла чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі, близько 02:00, російські окупанти обстріляли село Шийківка Ізюмського район. Було пошкоджено будівлю їдальні, але минулося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті також знищено торговельний об'єкт.

Крім того, в селі Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано 2 приватних домоволодіння.

Як повідомив Синєгубов, під вогнем ворога перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.

Напередодні по селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.