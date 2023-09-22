Армія РФ обстріляла чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожими ударами перебували більше 14 населених пунктів області. Зокрема, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Тимофіївка та інші міста і села області.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок та сталася пожежа.

В районах Копанки і Шийківки Ізюмського району та Берестового Куп'янського району ворог завдав авіаударів.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, під час ранкової ракетної атаки у Харкові сталося щонайменше шість “прильотів” у Слобідському районі міста.