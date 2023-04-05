Армія РФ обстріляла чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. З мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве та інші населені пункти.

Також з мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. В селі Одноробівка пошкоджені житлові будинки, гараж та приватний автомобіль.

Крім того, внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, напередодні ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів смт Дворічна та 36 обстрілів села Западне Куп'янського району. Росіяни вели вогонь з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, використовували авіацію.