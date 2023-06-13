АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Армія РФ обстріляла дитячий будинок-інтернат на Сумщині (ФОТО)

Армія РФ обстріляла дитячий будинок-інтернат на Сумщині (ФОТО)
Фото: пресслужба Сумської ОВА

Армія країни-агресора РФ 13 червня обстріляла дитячий будинок-інтернат в Білопільський громаді Сумської області. Нині підопічні інтернату евакуйовані в безпечні місця.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Сьогодні о 05.10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу інтернату", – повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами,  загиблих та травмованих серед цивільного населення немає.

 Очільник області додав, що наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця, 8 із них забрали до себе батьки або опікуни.

Фото 2 — Армія РФ обстріляла дитячий будинок-інтернат на Сумщині (ФОТО)
Фото 3 — Армія РФ обстріляла дитячий будинок-інтернат на Сумщині (ФОТО)
Фото 4 — Армія РФ обстріляла дитячий будинок-інтернат на Сумщині (ФОТО)
Фото 5 — Армія РФ обстріляла дитячий будинок-інтернат на Сумщині (ФОТО)
Фото 6 — Армія РФ обстріляла дитячий будинок-інтернат на Сумщині (ФОТО)
Фото 7 — Армія РФ обстріляла дитячий будинок-інтернат на Сумщині (ФОТО)

Зауважимо, внаслідок атаки Росії ударними безпілотниками типу Shahed в ніч на 11 червня у прикордонному місті Білопілля вогнем вщент зруйновано три будівлі.

Автор:
Світлана Манько