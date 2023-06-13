Армія РФ обстріляла дитячий будинок-інтернат на Сумщині (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ 13 червня обстріляла дитячий будинок-інтернат в Білопільський громаді Сумської області. Нині підопічні інтернату евакуйовані в безпечні місця.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Сьогодні о 05.10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу інтернату", – повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, загиблих та травмованих серед цивільного населення немає.

Очільник області додав, що наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця, 8 із них забрали до себе батьки або опікуни.

Зауважимо, внаслідок атаки Росії ударними безпілотниками типу Shahed в ніч на 11 червня у прикордонному місті Білопілля вогнем вщент зруйновано три будівлі.