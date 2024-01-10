Армія РФ обстріляла дитячий табір у Харкові та атакувала дронами Дніпропетровщину: ситуація у регіонах (ФОТО)

Пізно ввечері 9 січня рашисти вдарили по Харкову ракетами С-300. Постраждали цивільні об'єкти. Також минулої доби російські загарбники здійснили 73 обстріли Херсонської області, поранені двоє людей.

РФ завдала ракетних ударів по Харкову

Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода двома ракетами С-300, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. Як повідомив очільник області, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, протягом доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району. Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори ліній електропередач, будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення у селі Слобожанське Харківського району.

На Херсонщині двоє поранених

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Також ворог здійснив ракетний удар, застосувавши балістику.

По місту Херсон окупанти випустили 11 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі, банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Ворог атакував Нікополь дроном-камікадзе

Увечері 9 січня ворог атакував Нікополь дроном-камікадзе, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає”, - повідомив він.

Війська РФ обстріляли чотири громади на Сумщині

Уночі 10 січня російські війська обстріляли Середино-Будську, Есманьську, Свеську та Зноб-Новгородську громади Сумської області. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

“Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманьська, Свеська та Зноб-Новгородська громади”, - ідеться у повідомленні.

Внаслідок мінометних обстрілів у Середино-Будській громаді зафіксували два вибухи, у Зноб-Новгородській - чотири, в Есманьській - п’ять, у Свеській - три вибухи.

Окупанти завдали 102 удари по 19 населених пунктах Запорізької області

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, 43 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Червоне, Гуляйпільське, Роботине, Новоандріївку, Полтавку, Левадне, Малинівку та П'ятихатки.

53 артобстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоданилівки, Левадного, Чарівного, Степового, Малих Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток, Біленького, а також інших міст і сіл на лінії вогню.

За добу надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків.