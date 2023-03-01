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Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, промислові підприємства та газогін

Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, промислові підприємства та газогін

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 1 березня окупанти вісім разів обстріляли Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні вночі російські терористи знову не давали спокою Нікопольщині. Вони били по району аж вісім разів. З важкої артилерії обстріляли чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську", - зазначив він.

Фото 2 — Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, промислові підприємства та газогін

Крім того, у Нікополі пошкоджень зазнали транспортне та три промисловi підприємства, дорожнє полотно, лiнiї електропередач.

Фото 3 — Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, промислові підприємства та газогін

У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Побиті півдесятка будинків та господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін.

Фото 4 — Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, промислові підприємства та газогін

На решті територій ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

"Попри важку ситуацію, наразі жителі тих районів Дніпропетровщини, де тривають обстріли, як правило, нікуди не виїжджають. Більш того, надають прихисток та допомогу переселенцям з тих регіонів, де ситуація ще критичніша", - підкреслив Лисак.

Зазначимо, напередодні ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування.

Автор:
Світлана Манько