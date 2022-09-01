- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджена лінія електропередач
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 1 вересня від ворожого вогню потерпали Нікопольський та Криворізький райони.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Нікопольський район російські війська атакували чотири рази - стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські "Гради"", - зазначив Резніченко.
У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. У селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.
Крім того, по Мирівській та Марганецькій громадах гатила ворожа важка артилерія.
"Є руйнації, люди цілі. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередач. 3 000 сімей лишилися без світла. Половину з них електрики уже підключили. Роботи тривають", - повідомив очільник ОВА.
Також у Криворізькому районі росіяни вкотре ударили по Зеленодольській громаді. Понівечені господарчі споруди. Люди неушкоджені.
Нагадаємо, в ніч на 31 серпня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район, який окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії.