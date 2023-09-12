Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з артилерії: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Вчора надвечір ворог ще раз вдарив артилерією по Нікополю, а вночі атакував Марганець.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Надвечір ворог атакував Нікополь. Вночі – обстріляв Марганець. Застосував важку артилерію", - зазначив Лисак.

За його словами, пошкоджені магазин, 7 приватних будинків, господарські споруди. Понівечені 3 газогони та стільки ж ліній електропередач.

Крім того, вранці агресор вдарив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Зачепило лінію електропередач.

Як повідомив очільник області, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, армія країна-агресора РФ 11 вересня двічі обстріляла з "Градів" та важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки постраждали троє цивільних людей.

Також 11 вересня окупанти спрямували на Дніпропетровську область дрони та керовані авіаційні ракети. Через атаку по Криворізькому району сталася пожежа.