Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів": пошкоджено 11 будинків

Російські окупаційні війська 21 вересня знову обстрілювали з артилерії Нікопольщину Дніпропетровської області. Поранення отримали троє людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор цілив по Нікопольщині з "Граду" та важкої артилерії. Під удар потрапили Мирівська громада та сам Нікополь", - зазначив Лисак.

За його словами, Нікополю дісталося найбільше. Там поранені троє людей. Госпіталізували 75-річного чоловіка, а також подружжя: 34-річну жінку та 29-річного чоловіка. Разом з ними до лікарні забрали і їх 3-місячного сина. На щастя, хлопчик неушкоджений.

Крім того, побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Понівечені 10 вуликів, авто, газопроводи та лінії електропередач.

Нагадаємо, 19 вересня ворог двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду.Внаслідок ворожого обстрілу поранений 71-річний чоловік.