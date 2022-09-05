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Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 5 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район, який окупанти обстріляли з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни не припиняють терору наших мирних міст і сіл. Вночі під російським вогнем вкотре опинився Нікопольський район. Його двічі обстріляли з важкої артилерії", - зазначив Резніченко.
За його словами, люди не постраждали.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе.
Обірвало і кілька ліній електропередач - їх уже полагодили.
Нагадаємо, 4 вересня окупанти тричі з "Градів" та артилерії вдарили по Нікополю, через що в місті сталася пожежа. Вогонь вдалося загасити, загиблих та поранених немає.