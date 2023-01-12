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Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 12 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Нікопольщину знову обстрілювали. Росіяни вкотре завдали удару по нічному району з важкої артилерії", - зазначив Резніченко.
За його словами, під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.
Понiвеченi кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються.
Зазначимо, вдень 11 січня окупанти ударили з важкої артилерії по Марганцю. Внаслідок обстрілу поранений 26-річний чоловік.
А вночі 11 січня росіяни тричі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів.