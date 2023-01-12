Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 12 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщину знову обстрілювали. Росіяни вкотре завдали удару по нічному району з важкої артилерії", - зазначив Резніченко.

За його словами, під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Понiвеченi кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються.

Зазначимо, вдень 11 січня окупанти ударили з важкої артилерії по Марганцю. Внаслідок обстрілу поранений 26-річний чоловік.

А вночі 11 січня росіяни тричі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів.