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Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії: є постраждалий

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. Так, протягом дня 20 червня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти били по Нікополю й Марганецькій громаді. Зокрема, рашисти випустили з важкої артилерії понад два десятки снарядів, а ще скинули боєприпас з дрона. 

"Постраждав 74-річний чоловік. З пораненням голови та струсом мозку він доправлений до лікарні", - зазначив Лисак.

Також внаслідок обстрілів пошкоджені їдальня, адмінбудівля, спортивний об’єкт. Понівечені й 8 приватних будинків, три автомобілі, дві лінії електропередач.

Нагадаємо, 19 червня росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії, внаслідок чого одна людина постраждала.

Автор:
Ніна Комащенко