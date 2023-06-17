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Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджені будинки та лінії електропередач

Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджені будинки та лінії електропередач
Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. Вночі окупанти атакували Нікопольщину з артилерії. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, лінії електропередач. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог продовжує беззупинно обстрілювати Нікопольщину. Під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь", - зазначив він.

За словами очільника області, у місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Також понівечені господарські споруди та лінії електропередач.

Фото 2 — Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджені будинки та лінії електропередач

"Жінка, яка отримала поранення вчора ввечері, ушпиталена. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - уточнив Лисак.

Також ворог обстріляв Марганецьку громаду. Там обійшлося без жертв та постраждалих.

Фото 3 — Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджені будинки та лінії електропередач

Зауважимо, одна людина загинула та одна поранена 16 червня внаслідок обстрілів Нікополя Дніпропетровської області. 

Нагадаємо також, що 13 червня російські окупанти двічі вдарили по Нікополю з важкої артилерії, внаслідок чого було поранено 35-річну жінку. Було пошкоджено чотири багатоповерхівки, бібліотека та газопровід.

Автор:
Світлана Манько