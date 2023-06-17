Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджені будинки та лінії електропередач

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. Вночі окупанти атакували Нікопольщину з артилерії. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, лінії електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог продовжує беззупинно обстрілювати Нікопольщину. Під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь", - зазначив він.

За словами очільника області, у місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Також понівечені господарські споруди та лінії електропередач.

"Жінка, яка отримала поранення вчора ввечері, ушпиталена. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - уточнив Лисак.

Також ворог обстріляв Марганецьку громаду. Там обійшлося без жертв та постраждалих.

Зауважимо, одна людина загинула та одна поранена 16 червня внаслідок обстрілів Нікополя Дніпропетровської області.

Нагадаємо також, що 13 червня російські окупанти двічі вдарили по Нікополю з важкої артилерії, внаслідок чого було поранено 35-річну жінку. Було пошкоджено чотири багатоповерхівки, бібліотека та газопровід.