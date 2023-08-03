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Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область: пошкоджені будинки та освітні заклади (ФОТО)

війна, Дніпропетровська область
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Російська армія двічі за ніч завдавала ударів по Дніпропетровській області. В регіоні під ворожий вогонь потрапили Нікопольський та Синельниківський райони.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Одразу два райони Дніпропетровщини тероризував вночі ворог. Нікопольський та Синельниківський", - зазначив Лисак.

Він додав, що ворог двічі цілив по Червоногригорівській громаді, застосовувавши важку артилерію та випустивши понад півтора десятка снарядів.

"Пошкоджені 4 приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. А ще – одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та понівечило стіни", - повідомив Лисак.

По освітньому закладу агресор вгатив і у Покровській громаді Синельниківщини. Він частково зруйнований.

Фото 2 — Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область: пошкоджені будинки та освітні заклади (ФОТО)
Фото 3 — Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область: пошкоджені будинки та освітні заклади (ФОТО)
Фото 4 — Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область: пошкоджені будинки та освітні заклади (ФОТО)
Фото 5 — Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область: пошкоджені будинки та освітні заклади (ФОТО)
Фото 6 — Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область: пошкоджені будинки та освітні заклади (ФОТО)

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Автор:
Світлана Манько