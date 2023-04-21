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Армія РФ обстріляла Донеччину "Градами" та запалювальними боєприпасами: одна людина загинула

війна
Наслідки ворожик обстрілів. Фото: пресслужба Донецької ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. За минулу добу ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого одна людина загинула, ще 1 дістала поранення.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Волноваському напрямку у Вугледарській громаді Новоукраїнка була обстріляна з "Градів", Богоявленка — з артилерії, Пречистівка — запалювальними боєприпасами.

На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовоярській громаді. 

Фото 2 — Армія РФ обстріляла Донеччину "Градами" та запалювальними боєприпасами: одна людина загинула
Фото 3 — Армія РФ обстріляла Донеччину "Градами" та запалювальними боєприпасами: одна людина загинула
Фото 4 — Армія РФ обстріляла Донеччину "Градами" та запалювальними боєприпасами: одна людина загинула
Фото 5 — Армія РФ обстріляла Донеччину "Градами" та запалювальними боєприпасами: одна людина загинула

Крім того, у Бахмуті зруйновано 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Ще 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді. Також Костянтинівка зазнала удару ракетами С-300, внаслідок чого було пошкоджено недобудову.

На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Зарічному Лиманської громади.

Зазначимо, напередодні було зафіксовано понад 30 обстрілів Вугледара, також під вогонь з "Градів" потрапила Новоукраїнка. Під обстрілами також були Курахове і Гірник, Новоолександрівка, Мар'їнка, Авдіївка.

Автор:
Світлана Манько