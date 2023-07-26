Армія РФ обстріляла Донеччину: є загиблий та поранені

26 липня армія російських окупантів кілька разів обстріляла Донецьку область. Вранці росіяни атакували місто Залізне поблизу Торецька. Снаряди влучили в приватний будинок, внаслідок чого постраждала родина. 45-річний чоловік від отриманих травм помер на місці, а його 71-річна мати зазнала осколкових поранень.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Близько 12:00 рашисти завдали удару по селах Васюківка і Красногорівка Бахмутського район. Внаслідок обстрілу, 35-річного чоловіка з осколковим пораненням доставили до лікарні, він перебуває в комі. З пораненням госпіталізували і 21-річного хлопця.

О 17:15 під ворожий вогонь потрапило село Соловйового Очеретинської громади. Внаслідок "прильоту" в приватний будинок 62-річна жінка отримала поранення.

Під обстріли потрапив і Торецьк, внаслідок чого зазнали множинних мінно-вибухових травм місцева жінка 70 років та чоловік 43 років.

Багато житлових будинків отримали пошкодження. За попередніми даними, населені пункти окупанти обстріляли з артилерії.

Нагадаємо, протягом 25 липня росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще двоє людей за добу отримали поранення.