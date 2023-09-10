Армія РФ обстріляла Донеччину: три людини загинули, шестеро отримали поранення

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення Донецької області. 9 вересня внаслідок ворожих обстрілів троє місцевих жителів загинуло, а ще шестеро отримали поранення різного ступеня важкості

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Вранці російські війська обстріляли з артилерії смт Нью-Йорк, що поблизу Торецька. Внаслідок цього осколкове поранення отримала 66-річна жінка, яка поралася на присадибній ділянці.Через декілька годин росіяни вдарили ракетами по селу Шахтарське Волноваського району.

"Почувши вибухи, 64-річна жінка одразу впала на землю, що врятувало їй життя, а 67-річний чоловік не встиг пригнутися та від отриманих поранень загинув на місці", - повідомили прокурори.

В ОГП додали, що пізніше росіяни обстріляли смт Зарічне Лиманської громади та село Катеринівку Мар’їнської громади. Внаслідок обстрілів 55-річна жінка і 34-річний чоловік отримали поранення.

Окрім цього, неподалік села Іванівське Бахмутського району окупанти ударили протитанковою керованою ракетою по цивільній автівці. Машина перекинулася та спалахнула.

Чоловік й жінка загинули, ще двоє пасажирів були поранені.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 6 вересня армія країни-агресора РФ вдарила по центральному ринку у Костянтинівці на Донеччині. За попередніми даними, було відомо про 17 загиблих.