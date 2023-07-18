Армія РФ обстріляла Донеччину з "Градів" та "Смерчів": троє загиблих, п'ятеро поранених

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Донецької області. Так, 17 липня ворог з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" обстріляв північну частину області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Снаряди поцілили по житлових кварталах Авдіївки, а також сіл Степанівка та Степове Іллінівської й Очеретинської територіальних громад і села Макарівка Волноваського району.

"Внаслідок вибухів загинуло троє місцевих мешканців. Це 52-річна жінка та чоловіки 52-х і 49-ти років. Останнього обстріл застав на вулиці, коли він йшов до колодязя набрати питної води. Його 20-річний син та ще четверо жінок, віком від 45 до 76 років, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Усіх постраждалих доставили до медичних закладів з мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями.

Вибуховими хвилями та вогнем пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Нагадаємо, окупаційні сили Російської Федерації в ніч на 17 липня здійснили черговий нічний ракетний удар по Краматорську. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.