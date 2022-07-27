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Армія РФ обстріляла два райони Дніпропетровської області
У ніч проти 27 липня армія країни-агресора РФ вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському району ворог двічі ударив з "Градів". Випустив до 40 снарядів", - зазначив очільник ОВА.
За його словами, у Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.
Крім того, по Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії.
"У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики. Люди не ушкоджені", - зазначив Резніченко.