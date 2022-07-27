Армія РФ обстріляла два райони Дніпропетровської області

У ніч проти 27 липня армія країни-агресора РФ вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському району ворог двічі ударив з "Градів". Випустив до 40 снарядів", - зазначив очільник ОВА.

За його словами, у Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.

У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

Крім того, по Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії.

"У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики. Люди не ушкоджені", - зазначив Резніченко.