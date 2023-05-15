Армія РФ обстріляла два райони Харківщини: двоє загиблих

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.

Очільник області повідомив, що внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району загинуло двоє цивільних людей.

Також у селі Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа.

Крім того, у селі Фиголівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки, але під вогнем наших захисників відступив з втратами", - зауважив Синєгубов.

Нагадаємо, в ніч на 14 травня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та селищу Золочів Богодухівського району області. Внаслідок цього в Новобаварському районі Харкова було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок. А в Золочеві в будинках було вибито вікна та зруйновано два гаражі.

Протягом доби загарбники обстріляли також, зокрема, села Хатнє та Огірцеве. Через це, за даними Синєгубова, двоє людей отримали поранення.