Армія РФ обстріляла два райони Харківщини: є жертви та руйнування

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу міста Куп'янськ зруйновано приватний будинок та господарчі споруди, сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Вона отримала медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.

Крім того, у місті Вовчанськ та селі Вовчанські Хутори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки.

Також під ворожими обстрілами перебували Охримівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти.

"На лінії фронту на Куп’янському напрямку російські окупанти продовжили спроби йти в наступ в районі Сеньківки. Отримали відсіч від ЗСУ та відступили з втратами", - зазначив Синєгубов.

Зауважимо, напередодні внаслідок обстрілів Куп'янська важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні.

Також тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.