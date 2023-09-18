Армія РФ обстріляла два райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі, близько опівночі, російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчу споруду.

Також у селі Петропавліка Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран, а у селі Подоли пошкоджено приватний житловий будинок.

Крім того, внаслідок обстрілу міста Куп’янськ пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Напередодні внаслідок російської агресії на Харківщині загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення.