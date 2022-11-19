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Армія РФ обстріляла гуманітарну точку під час роздачі хліба в Херсонській області
Війська Російської Федерації атакували гуманітарну точку в Херсонській області в той момент, коли там люди отримували хліб. Про це 19 листопада повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
"Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб", — розповів він.
Тимошенко також проінформував, що 18 листопада на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка авто наїхало на міну. Тоді одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.
Раніше повідомлялося, що в Херсонській області російські військові з літака обстріляли колону автомобілів мирних українських громадян. В цей час люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В свою чергу уряд та волонтери продовжують передавати допомогу звільненому Херсону. Зокрема, Кабмін прийняв рішення про виділення 100 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і соціальної сфери Херсонщини.