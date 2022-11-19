Армія РФ обстріляла гуманітарну точку під час роздачі хліба в Херсонській області

Війська Російської Федерації атакували гуманітарну точку в Херсонській області в той момент, коли там люди отримували хліб. Про це 19 листопада повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб", — розповів він.

Тимошенко також проінформував, що 18 листопада на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка авто наїхало на міну. Тоді одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області російські військові з літака обстріляли колону автомобілів мирних українських громадян. В цей час люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту.

В свою чергу уряд та волонтери продовжують передавати допомогу звільненому Херсону. Зокрема, Кабмін прийняв рішення про виділення 100 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і соціальної сфери Херсонщини.