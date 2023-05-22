Армія РФ обстріляла Куп'янськ: є поранені

22 травня російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок російської агресії зазнали поранень дві жінки, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує бити по мирних мешканцях Харківщини. Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ", - зазначив Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Синєгубов додав, що в місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура.

Наразі на місці події працюють екстрені служби.

Нагадаємо, російські окупанти протягом 21 травня обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони Харківщини, застосувавши артилерію, міномети та ракетне озброєння.