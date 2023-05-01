Армія РФ обстріляла медичний заклад та житлові будинки на Харківщині

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок.

Крім того, у селі Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Зауважимо, російські війська вранці 30 квітня завдали удару з реактивної системи залпового вогню по центру Куп'янська.



Напередодні російські війська обстріляли дитсадок у Вовчанську.