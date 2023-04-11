Армія РФ обстріляла медзаклад, музей та адмінбудівлю в Херсоні: є постраждалі

Російській військові за добу 10 квітня відкривали вогонь по житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, обстрілювали також і обласний центр.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні окупанти атакували територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста. Внаслідок обстрілів дві людини дістали поранення.

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Крім того, в Бериславській громаді Херсонської області російський безпілотник атакував човен. На водний транспорт, в якому перебували 20-річні хлопець та дівчина, скинули розривну гранату.

Загалом за минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 285 снарядів по регіону.

"Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб", — уточнив Прокудін.

Раніше у місті Берислав під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Під час російської атаки автомобіль швидкої зачепили уламки снарядів. Тоді ж армія країни-агресора РФ обстріляла з важкої артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.