Армія РФ обстріляла Миколаїв та область

Вночі, 25 липня, орієнтовно о 02:40 у Миколаєві пролунала серія вибухів. Також армія країни агресора РФ продовжує обстрілювати Миколаївську область.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ввечері, 24 липня, після ворожих обстрілів в одному з районів міста відбулася пожежа на відкритій території. Постраждалих немає.

Вночі, 25 липня, орієнтовно о 02:40 у Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста на територіі прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється.

Також армія країни агресора РФ продовжує обстрілювати Миколаївську область.

Ввечері, 24 липня, о 20:35 були зафіксовані ворожі обстріли селища Засілля Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Вночі, 25 липня, близько 03:00, почався обстріл с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. За попередньою інформацією зазнала поранень 7-річна дитина. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа двоповерхового житлового будинку.

Крім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Широківської громади.

Так, протягом дня, 24 липня, внаслідок ворожих обстрілів відбулося займання полів із зерновими. Постраждалих немає.

Також окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

Зазначимо, ввечері, 23 липня, орієнтовно о 18:00 ворог обстріляв житлові квартали в Корабельному районі Миколаєва. За інформацією Оперативного командування "Південь", по обласному центру було випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр"