Армія РФ обстріляла населені пункти Запорізької області з артилерії та РСЗВ

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 31 липня ворожа армія вдарила по 24 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу ворог здійснив 86 обстрілів по 24 громадах Запорізької області.

"75 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малої Токмачки, Чарівного, Червного, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, Кам'янського, Степового та Малих Щербаків", - зазначив Малашко.

Він додав, що крім цього, ворог завдав 6 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Темирівці та Левадному, а також здійснив 5 БПЛА-атак по с. Новояковлівка, с. Павлівка та с. Малинівка.

За добу надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Напередодні в результаті ворожих обстрілів госпіталізовано пораненого 48-річного жителя Малої Токмачки.

За добу 30 липня ворог здійснив 78 ударів по 20 населених пунктах Запорізькій області.