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Армія РФ обстріляла Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 8 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни поцілили з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській", - - зазначив Резніченко.
За його словами, жертв серед цивільного населення немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.
Нагадаємо, в ніч на 7 листопада росіяни завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій".