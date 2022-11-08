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Армія РФ обстріляла Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

Армія РФ обстріляла Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 8 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни поцілили з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській", - - зазначив Резніченко.

За його словами, жертв серед цивільного населення немає. 

У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада росіяни завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій".

Автор:
Світлана Манько