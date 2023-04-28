Армія РФ обстріляла низку населених пунктів на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Ворог знову обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого є поранений.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Волноваському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено 2 будинки, амбулаторію та крамницю у Новоукраїнці Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. Під ранок 28 квітня відбувся масований артобстріл Курахівської громади, внаслідок чого там пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

На Горлівському напрямку відомо про 2 пошкоджені багатоповерхівки та 1 зруйнований будинок. Костянтинівка двічі зазнала ракетного обстрілу: поранено одну людину, пошкоджено дитсадок, 3 медзаклади, 6 приватних будинків і 6 багатоповерхівок. Крім того, на території громади ще 2 будинки пошкоджено в Іванопіллі. Поодинокі обстріли відбувалися у Часовоярській, Торецькій і Соледарській громадах.

Нагадаємо, у Донецькій області внаслідок обстрілів 26 квітня троє людей загинула та ще четверо дістали поранення.