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Армія РФ обстріляла низку населених пунктів на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки
Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Ворог знову обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого є поранений.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, на Волноваському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено 2 будинки, амбулаторію та крамницю у Новоукраїнці Вугледарської громади.
На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. Під ранок 28 квітня відбувся масований артобстріл Курахівської громади, внаслідок чого там пошкоджено інфраструктурний об'єкт.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На Горлівському напрямку відомо про 2 пошкоджені багатоповерхівки та 1 зруйнований будинок. Костянтинівка двічі зазнала ракетного обстрілу: поранено одну людину, пошкоджено дитсадок, 3 медзаклади, 6 приватних будинків і 6 багатоповерхівок. Крім того, на території громади ще 2 будинки пошкоджено в Іванопіллі. Поодинокі обстріли відбувалися у Часовоярській, Торецькій і Соледарській громадах.
Нагадаємо, у Донецькій області внаслідок обстрілів 26 квітня троє людей загинула та ще четверо дістали поранення.