Армія РФ обстріляла околиці Запоріжжя

Вночі 27 жовтня армія країни-агресора РФ завдала удару по околицям Запоріжжя та передмістю. Без електропостачання залишилися об‘єкти інфраструктури.

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Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Кляті рашисти не можуть заспокоїтися та знову атакують місто. Від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя", - зазначив Куртєв.

За його словами, унаслідок російських обстрілів виникли пожежі.

"На цей час об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки", - повідомив Куртєв.

Він наголосив, що роботи з ліквідації ворожих обстрілів тривають.

"Вночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню "смерч". Постраждалих немає", - додав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.

"Окупант має на меті знищити все. Залишити нас без світла, води, газу, опалення. Але це йому не вдасться, бо ворог вже приречений", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня армія країни-агресора РФ нанесла ракетні удари по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки та інфраструктура міста.