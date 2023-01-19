Армія РФ обстріляла освітній заклад та житлові будинки Херсона

Російські окупаційні війська протягом доби 18 січня 56 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 56 разів атакували Херсонщину. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів", - зазначив він.

За його словами, Херсон 19 разів опинявся під російськими обстрілами. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Загарбники протягом доби 17 січня обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки Херсонської області.