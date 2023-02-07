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Армія РФ обстріляла поліклініку у Вовчанську
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з танків, мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.
Під ударом були Вовчанськ, Стрілеча, Глибоке, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка та ін.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню. Горів дах на площі 150 м.кв. З бомбосховища лікарні евакуйовано 8 осіб.
Крім того, внаслідок обстрілу міста згорів автомобіль цивільних, пошкоджено приватний будинок і трансформаторний стовп.
У Куп’янському районі через обстріли пошкоджено дві житлові 5-поверхівки, приватний будинок і господарчі споруди.
Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, поблизу села Вербівка Ізюмського району Харківської області 6 лютого два чоловіки їхали на мотоциклі і натрапили на вибуховий предмет. Внаслідок вибуху один з них загинув.