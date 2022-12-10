Армія РФ обстріляла пологове відділення в Херсоні

Російські окупаційні військ 10 грудня черговий раз відкрили вогонь по Херсону. Цього разу ціллю ворога став медичний заклад у місті, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Зафіксовані прямі влучання російських снарядів у пологове відділення лікарні.

"Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали!", — уточнив Тимошенко.

Після втечі з Херсона в листопаді військ країни-агресора регулярно обстрілюють місто. Окупанти, як і у інших населених пунктах, цілять житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Зокрема, вранці 9 грудня російські окупанти також обстріляли медичний заклад у Херсоні. Тоді 8 мирних мешканців отримали поранення. За попердню добу до цього російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Через обстріли рашистів загинуло 2 цивільних людей, ще 1 житель отримав поранення.

Крім того, стало відомо, що 10 грудня через ворожі обстріли у частині Херсона зникла електроенергія. Армія країни-агресора завдає ударів по місту та області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.